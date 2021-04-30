Ormanlık alanda ölü bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde odun toplamak için ormana giden kadının cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, İskilip İlçesi Kurusaray köyü Orta mahallesinde yaşayan Naciye Külcü isimli kadın odun toplamak için evinden ayrıldı.
Eve dönmeyen kadının durumundan endişelenen aile fertleri ve köylüler, Naciye Külcü'yü atamaya başladılar. Jandarma ekiğlerinin de katıldığı aramada 5 saat sonra talihsiz kadının ormanlık alanda cesedi bulundu.
Talihsiz kadının cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, Naciye Külcü'nün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 00:25