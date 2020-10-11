Şehidimiz dualarla son yolculuğuna uğurlandı

EROL TAŞKAN

Yıldırım-3 Ağrı Dağı Şehit J.Er İbrahim Aşıkoğlu 20-40 Operasyonu kapsamında Doğubeyazıt İlçesi Ağrı Dağı Bölgesi Hamiske mevkiinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen J.Asb..Kd.Çvş.Emre Dokumacı gözyaşları içinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İskilip'te düzenlenen cenaze töreninde İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, CHP Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, Deva Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Ülkü Ocağı Başkanı Orhan Tosik ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde, şehidimiz dua ve tekbirlerle uğurlandı.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Merzifon Havalimanı'ndan İskilip İlçe Meydanı'na getirildi. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Muharrem Biçer kıldırdı. Cenaze namazının ardından şehit Emre Dokumacı için helallik istendi.

Şehit Emre Dokumacı tekbir ve dualarla İlçe Hacıkarani Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1 ay sonra düğünü olacaktı

2009 yılında uzman çavuş olarak göreve başlayan şehit astsubayın 2019 yılında astsubaylık sınavlarını kazandığı öğrenildi. Görevli olarak Ağrı'ya giden Dokumacı'nın Kasım ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Küçük yaştan itibaren halası tarafından büyütülen Dokumacı'nın ilçede ve 2003-2007 yılları arasında futbol oynadığı takım arkadaşları tarafından çok sevildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 18:12