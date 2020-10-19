Şehit Emre Dokumacı için Mevlid-i Şerif okutuldu

Geçtiğimiz hafta Doğubayazıt ilçesi kırsalında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için Mevlid-i Şerif okutuldu.

11 Ekim tarihinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında hain saldırı sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için mevlit okutuldu. Şehit Astsubay Emre Dokumacının Baba Ocağında okutulan Mevlid-i Şerife İskilip Belediye Başkan Vekili Hatun Çürük, İskilip Jandarma Karakol Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Üstçavuş Demirel Altuntaş, İskilip Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hakan Güven, Personel Kısım Amiri Uzman Jandarma Çavuş Haşmet Kara, Asayiş İstihbarat Kısım Amiri Uzman Jandarma Çavuş Orhan Aslan, İskilip Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Birim Amiri İsmail Tığlı ve İskilip Müftülüğü Personeli katıldı.

Mevlit programında şehit Emre Dokumacı ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.