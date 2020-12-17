Tosya-İskilip yolu meclis gündeminde

57. Hükümet döneminde yapımına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan Tosya-İskilip yolu bir kez daha TBMM gündemine geldi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, gelişmeyi, “Tosya için Milliyetçi Hareket Partisi’nden eşsiz destek” başlığıyla sosyal medya hesabından duyurdu.

Kavaklıgil, paylaşımında şu cümleleri kullandı: “İskilip Tosya yolunun yapım işi şu an Ulaştırma Bakanlığı bütçe toplantısında görüşülüyor. Hemşehrimiz M.Hidayet Vahapoğlu Ulaştırma Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’na; İskilip-Tosya yolunun 57. Hükümet döneminde başlandığı halde bugüne kadar bitirilemediğini, İskilip ve Tosya’nın bu yola ciddi şekilde ihtiyaçlarının bulunduğunu, yolun kısa sürede yapımı noktasında desteklerini beklediğimizi Sayın Ulaştırma Bakanımıza iletmiştir. Bakan Bey konuyu bildiğini, inceleyip dönüş yapacağını bildirmiştir. İlçemiz için son derece ehemmiyetli olan İskilip-Tosya yolunun takibinden dolayı Milletvekilimiz M.Hidayet Vahapoğlu’na Tosya adına teşekkür eder saygılarımızı sunarız.” dedi.