Vahapoğlu’ndan ‘Cami ve Çilehane’ önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili hemşehrimiz M. Hidayet Vahapoğlu TBMM Başkanlığı’na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplamasını isteyerek Dereseki Köyü Evlik Mahallesi için yazılı önerge verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili hemşehrimiz M. Hidayet Vahapoğlu Akşemseddin Hazretlerinin yaşadığı köy olan Dereseki Köyü’nün Evlik Mahallesi için hazırladığı önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu. Vahapoğlu hazırladığı önergede Akşemseddin Hazretlerinin yaptığı Cami ve Çilehanenin araştırılıp gün yüzüne çıkarılması ve temizlenmesini isteyerek önergesini teslim etti.

Belediye Başkanı Ali Sülük, M. Hidayet Vahapoğluna, İskilip için girişimlerde bulunmasından dolayı teşekkür etti. Sülük yaptığı açıklamada, “İskilip için çalışmalarına devam eden ve memleket sevdalısı olan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız Bursa Milletvekilimiz Hemşerimiz M. Hidayet Vahapoğlu’na ilçemiz için yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 18:11