Vali Çiftçi ve Milletvekili Kavuncu kaza yerinde

EROL TAŞKAN

Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, göçük kazasının yaşandığı maden ocağına gitti. Yaşanan kaza ile ilgili bilgi alan Vali Çiftçi ve Milletvekili Kavuncu maden ocağı yetkililerinden bilgi aldı.

Bir işçinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 işçi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Vali Çiftçi, yaralı işçilerden birisinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Ambulanslarla Çorum’a sevk edilen yaralı işçilerin tedavisi devam ediyor. Vali Çiftçi, hayatını kaybeden işçinin ailesi ve mesai arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilere de şifalar diledi. Vali Mustafa Çiftçi, yaşanan üzücü kazanın grizu patlaması sonucu olmadığını, kazanın göçük nedeniyle yaşandığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 13:28