Vali Çiftçi’den madendeki patlamaya ilişkin açıklama

Vali Mustafa Çiftçi bugün İskilip’in Çomu köyünde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bugün saat 06.30 sıralarında İskilip ilçesi Çomu köyünde faaliyet gösteren Yılmaz Madencilik işletmesinde yerin 300 metre altında (raylı mesafe 700 metre) maden kazısı esnasında gaz sıkışması olarak tabir edilen gaz püskürmesi olayı sonucu çökme meydana geldiğini belirten Çiftçi; “Çökme sonucunda Ö.K, E.A, V.K ve B.F isimli madencimiz yaralanmış, yaralılara ilk müdahale sonucu şahıslar maden içerisinden tahliye edilerek İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Veli Karaduman vefat etmiş, diğer yaralılar ise Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş olup, yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Maden kazasında hayatı kaybeden Veli Karaduman’a Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.” dedi

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 12:42