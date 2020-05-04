Yangınzedeler destek bekliyor

İskilip'e bağlı Yukarıörenseki Köyü'nde geçtiğimiz Ekim ayında çıkan yangında evleri tamamen kül olan köylüler yaralarını sarmaya çalışıyor.

Köylüler kendi imkanları ile evlerini yaptı ancak şimdi de elektrik bağlatamıyorlar.

Çıkan yangında evlerinin tamamen kül olduğunu ancak afet kapsamına alınmadıklarını söyleyen köylüler, "Komşularımızın yardımlarıyla evlerimizi yeniden yapıp bitirdik. Ancak bize elektrik aboneliği konusunda sorun çıkartıyorlar. Özel İdare'den proje istiyorlar. Biz bu projeyi alamıyoruz. Valimizden bize yardımcı olmasını istiyoruz" dediler.

Yukarıörenseki Köyü Muhtarı Osman Kayılı da açıklamasında köylülerin karanlıkta kaldığını belirterek, "Elektrik konusunda başvurmadığımız yer kalmadı. Yetkilerden yardım istiyoruz" dedi.