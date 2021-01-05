Yılın ilk karı İskilip’e yağdı

FATİH BATTAR

Çorum’un İskilip ilçesinde yılın ilk karı yağdı.

Akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Çorum’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İskilip’in Yalakyaylası mevkiinde kar yağışı etkili oldu.

Çorum’da 1 haftadır adeta yaz havası yaşanırken, 2021 yılının ilk karı İskilip’e düştü. Kar yağışı nedeniyle ayrı bir güzelliğe bürünürken, kartpostallık manzaralar oluştu. Yılın ilk karını vatandaşlar cep telefonları ile böyle görüntülediler.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 17:42