Yılların sorunu çözüldü

FATİH AKBAŞ

Çorum’un İskilip üzerinden Çankırı ve Ankara’ya ulaşımını sağlayan yolda yıllardır sorun olan heyelanlı bölümde sorun çözüldü.

İskilip-Çankırı-Ankara kara yolunun 7.km’sinde yıllardır sorun olan heyelan tehlikesi AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun girişimleri ile çözüme kavuştu. Yolda yürütülen heyelan önleme çalışmaları nedeniyle uzun süredir trafiğe kapalı olan bölüm geçtiğimiz gün trafiğe yeniden açıldı.

Milletvekili Erol Kavuncu konu hakkında yaptığı açıklamada, İskilip-Çankırı-Ankara yolunun 7. km’sinde sürekli sorun olan heyelanlı bölgenin ıslahı ile ilgili proje ve ihale süreçlerinin öngörülenden daha uzun sürdüğünü dile getirerek, “Heyelan ıslahı, istinat duvarları, toprak tesviye, sanat yapımları ve yol üst yapı işleri, tamamlanarak halkımızın hizmetine sunuldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde Türkiye’nin her yerinde, yatırım ve hizmetlerimiz kesintisiz devam ediyor” dedi.

Kavuncu, açıklamasında İskilip-Çorum, İskilip-Çankırı-Ankara, Osmancık-Laçin-Kırkdilim Tünelleri, Çorum-Mecitözü-Amasya, Çorum-Cemilbey Ortaköy, Alaca-Boğazkale-Sungurlu ve Uğurludağ-Çorum yollarında yol yapımı ile yeni yolların proje çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini de belirtti.