‘Yöresel Lezzetler’ İskilip’te açıldı

RECEP MEBET

İskilip Yöresel Ürünler Kooperatifi Başkanı Suna Kambur ve Hatun Çürük’ün sahibi olduğu ‘Yöresel Lezzetler’ adlı işletme önceki gün hizmete açıldı.

Kaleboğazı Mahallesi Dikiciler Arastası numara 23’te gerçekleşen açılışa İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, bazı Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İskilip Belediyesi’nin hayata geçirdiği Yöresel Ürünler Pazarı’nda hizmete sunulan işletmenin açılış kurdelesini ilçe protokolü ve işyeri sahipleri birlikte kestiler.

Yapılan dualar eşliğinde hizmete giren işletmede İskilip’in meşhur yöresel lezzetlerinin görücüye çıkacağını belirten kadın girişimciler, “Coğrafi işaret alınması için müracaat edilen yemekler başta olmak üzere İskilip sofralarının yöresel lezzetlerini misafirlerimizle buluşturacağız. Böylece ilçemizin kültür ve turizmine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Açılışı yapılan işletmeyi gezen Belediye Başkanı Ali Sülük, girişimcileri tebrik ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini paylaştı. Açılış programı, yapılan ikramların ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2020, 20:12