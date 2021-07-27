Biçerdöver bir anda alev aldı, sürücüsü son anda kurtuldu

Çorum'un Kargı İlçesine bağlı Gökçedoğan Köyünde biçerdöverin alev alması sonucu meydana gelen patlamada maddi hasar oluştu. Hafif yaralanan biçerdöverin şoförü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, biçerdöverin buğday biçerken biranda alev alması sonucu yanmaya başladığını, araç sürücüsünün yangına suyla müdahale ettiği sırada ise biçerdöverde patlama meydana geldiğini dile getirdiler.

Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda vatandaş gelirken özellikle köylüler yangının etrafa sıçramadan daha fazla büyümemesi için kazma ve küreklerle biçerdöverin etrafını çevreledi. Yangın sırasında hafif yaralanan biçerdöver sürücüsü ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kısa sürede yangını söndürdü.