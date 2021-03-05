Elektriği olmayan köy ile ile ilgili açıklama

M.BURAK YALÇIN

Çorum Valiliği, geçtiğimiz hafta gazetemizde çıkan “21. Yüzyılda Elektrik Sorunu İle Boğuşuyorlar” başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu haberde Kargı ilçesine bağlı Kavakçay Köyü’nün Sakızçay Mahallesi sakinlerinin 1 yıldır elektrik sorunu yaşadıkları ve mağduriyetlerinin giderilmesi yer almıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, haber üzerine Kavakçay Köyü Muhtarı ile görüşme yaptıklarını, elektrik ile ilgili Yedaş İl Koordinatörlüğünün çalışmalarının devam ettiğini ve elektrik direklerinin dikildiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz Kargı ilçesi Kavakçay Köyü’nün Sakızçay Mahallesi heyelan ve yerleşim yerinin elverişsizliği nedeni ile 2013 yılında müdürlüğümüze başvurarak Sakızçay Mahallesi’nin D-100 Karayolu kenarında bulunan uygun araziye taşınması talebinde bulunmuşlardır.

Bakanlığımız yetkisinde bulunan 5543 sayılı İskan Kanunun 16. Maddesi kapsamında yapılan başvuru değerlendirilerek gerekli arazi çalışmaları yapılmış olup yeni yerleşim yeri için imar planları, jeolojik etütler ve parselasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Yine İskan Kanunu yönetmeliğine göre hak sahibi olan 17 aileye Kendi Evini Yapana Yardım metodu uygulanarak Bakanlığımızın ürettiği tip projelere göre, kontrollük hizmeti ve kredi imkanı verilerek 2018 yılında başlanılan inşaatlar 2020 yılında tamamlanması sağlanmıştır.

5543 sayılı İskan Kanunu ve ilgili yönetmelik ve yönergeler gereğince: “kredili işlerde yeni yerleşim yerinin al yapı işleri (yol, harici su, elektrik, kanalizasyon vb) ilgili kurumlar tarafından yapılacağı” hükmü gereği hizmetin konusuna göre ilgili kurumlar ile Kavakçay Köyü muhtarlığı ile beraber hareket edilerke konutların bitme aşamasında olduğunu ve alt yapının tamamlanması gerektiği konusunda ilgili kurumlara (İl Özel İdaresi ve Yedaş) bilgi verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Kavakçay Köyü muhtarı ile yapılan görüşmede içme suyu, kanalizasyon ve yol çalışmalarının İl Özel İdaresi tarafından tamamlanmış olduğu elektrik işleri ile ilgili ise Yedaş İl Koordinatörlüğünün çalışmalarının devam ettiğini şuan itibari ile direk dikme aşamasında olduğu bilgisine ulaşılmıştır.”