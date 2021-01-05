Genç esnaf son yolculuğuna uğurlandı

Kargı'da geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan ve iki aylık yaşam savaşaını kaybeden genç esnaf Mehmetali Pancar son yolculuğuna uğurlandı.
Kargı'nın sevilen esnafı Mehmet Ali Pancar (38) yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından bugün çok sayıda sevenlerinin gözyaşlarıyla ilçe merkez camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
İlçe sanayi mevkiinde Pancar Usta ismiyle nam yapan Mehmet Ali Pancar'ın işlettiği lokanta, çok sayıda vatandaşın uğrak yeri haline gelmişti.
Sevilen Esnaf Mehmet Ali Pancar, evli ve iki erkek çocuk babasıydı.