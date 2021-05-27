‘Hak sahipleri köyde yer gösterirse konutları yapılacak’

FATİH BATTAR

Çorum İl AFAD Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Milliyet köşe yazarı Eren Aka’nın gündeme getirdiği ‘Alioğlu köyü sakinleri konutlarını bekliyor’ şeklindeki yazısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Çorum İl AFAD Müdürü Elvan Kaya, 28 Nisan 2017 yılında meydana gelen ve 50 evin kül olduğu yangında AFAD Müdürlüğü olarak hemen hasar tespit çalışmaları yaptıklarını ve 35 aile hak sahibi kabul edildiğini söyledi.

Afet konutunun Kargı merkeze yapılmasını isteyen hak sahipleri için 26.11.2018 tarihi itibariyle yer seçim protokolü düzenlendiğini ve yatırım programına alınarak arsa kuraları çekildiğini aktaran Kaya, afet konutları inşaatlarına Haziran 2019 tarihi itibariyle başlanıldığını ve konutların %95 seviyesine kadar tamamlandığını kaydetti.

Konutların 2021 yılı yatırım programında bitirilmesi planlanlandığını belirten Kaya, kalan 18 hak sahibinin köyde yer göstermeleri halinde, imar ve mülkiyet mevzuatına uygun olanların değerlendirmeye alınacağını ve konutlarının yapılacağını dile getirdi.

Hak sahiplerinin borçlandırma çalışmaları kapsamında 1 aile 2 aylık kanuni süresi içerisinde borçlandırmasını yapmadığından hak sahipliğinin düşürüldüğünü ve 34 hak sahibi aile için yer seçim çalışmalarına başlanıldığını aktaran Kaya; “Yer seçim çalışmaları kapsamında, öncelikli olarak hak sahiplerinin kendi yanan yerleri değerlendirmeye alınmış; ancak çoğu hak sahiplerinin taşınmazlarının mülkiyet ve imar durumu açısından uygun olmadığından kendi yerleri seçilememiştir.

İl Özel İdaresi tarafından köyde imar uygulaması çalışmalarına başlanılmış; imar uygulamasının teknik açıdan uygulanabilirliğinin olmaması nedeniyle son verilmiştir. Hak sahiplerinin ve köy muhtarlığının talepleri kapsamında hak sahiplerinden dilekçe istenilmiş; dilekçeler neticesinde 16 hak sahibi afet konutunun Kargı Merkeze, 18 hak sahibi aile ise afet konutunun köye yapılmasını istemiştir. Çalışmalar kapsamında afet konutunun köyde yapılmasını isteyen hak sahiplerine taşınmazlarının seçilebilmesi için yapmaları gereken işlemler(mülkiyet ve imar durumu) köye gidilerek, taşınmazlar yerinde incelenerek anlatılmış; seçilecek taşınmazın imar ve mülkiyet durumunun uygun olması halinde yer seçiminin yapılabileceği bildirilmiştir. Konu ile ilgili olarak köy muhtarlığına çizelge halinde de yapılacak iş ve işlemler belirtilerek teslim edilmiştir. Ancak aradan geçen süre içerisinde afet konutunun köye yapılmasını isteyen hak sahiplerinin herhangi bir başvurusu olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 18:49