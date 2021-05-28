Harun Şen Kargı'nın güzelliklerini ekrana getirecek

Enerjisi, samimiyeti ve neşesi ile tanınan Harun Şen’in sunumuyla ekrana gelen ‘En İyisi Gezmek’ bu hafta Çorum Kargı’dan renkli görüntülerle evlere konuk olacak.

Ülke TV’nin sevilen ismi Harun Şen, ‘En İyisi Gezmek’ ile Anadolu’nun görülmesi gereken bölgelerini gezerek ekrandaki yerini alıyor. Harun Şen memleketi Çorum Kargı’nın görülmesi gereken yerlerini ve tadılması gereken lezzetlerini izleyiciyle paylaşacak. Şen ilk olarak Kargı’nın olmazsa olmaz lezzeti Sırık Kebabı’nın yapımını ekrana taşıyacak.

Harun Şen programda ayrıca arıcılık ve yumurta üretimi yapan çiftçilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.

Harun Şen’in sunumuyla “En İyisi Gezmek” her Pazar 20:00’de Ülke TV’de.