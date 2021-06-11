‘Kargı Bezi Dokumacılığı’ yeniden hayat buldu

RECEP MEBET

Anadolu’da kaybolmaya yüz tutan mesleklere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen ‘Bir Usta Bin Usta Projesi’, 10 yılı geride bıraktı.

Anadolu Sigorta tarafından uygulanan proje ile Çorum dahil 35 ilde 700’ü aşkın kursiyere mesleki eğitim verildi.

KARGI BEZİ DOKUMACILIĞI YENİDEN HAYAT BULDU

‘Bir Usta Bin Usta Projesi’ kapsamında Çorum’da düzenlenen ‘Kargı Bezi Dokumacılığı Kursu’, unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarımızdan birini yeniden canlandırdı.

Yüzlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan Kargı bezi dokumasını günümüz tekstil ürünleriyle buluşturan proje, meyvelerini verdi.

Geçmişte yöre halkının giysi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her evde bulunan tezgâhlarda dokunan Kargı bezi, masa örtüsü, perde, yatak örtüsü gibi ev mefruşatlarında da kullanılmaya başlandı.

Kargı bezi dokuması yapan kişi sayısının yok denecek kadar az olduğu bir dönemde anlamlı bir projeye imza atan Anadolu Sigorta, geleneksel bir değeri günümüze kazandırdı.

Edinilen bilgilere göre, 1970’li yıllara kadar Kargı ilçesinin merkezinde ve köylerinde Kargı bezi dokumacılığı hâlâ yapılmaktaydı. Geçmişte pamuk ve ipekböcekçiliği ile de uğraşan yöre halkı, dokumada kullanılan ip ve ipeği kendi imkânları ile üreterek Kargı bezi dokumacılığında kullandı. Ancak tekstil sektöründeki gelişmeler ve seri üretimle birlikte daha düşük maliyetli kumaş temini bu geleneksel sanatın unutulmaya yüz tutmasına neden oldu..

2011 yılı Nisan-Temmuz ayları arasında açılan Kargı Bezi Dokumacılığı Kursu, İlçe Halk Eğitim Merkezi’nin dokuma atölyesinde gerçekleşti. Usta Öğreticisi Emel Gürel tarafından verilen 300 saatlik kursa 20 kursiyer katıldı. Kargı bezi dokumacılığı tekniklerini öğrenen kursiyerler hazırladıkları ürünlerle tam not aldılar.

ROMA’YA UZANAN BAŞARI HİKÂYESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim eski Genel Müdürü hemşehrimiz Mahmut Evkuran’ın girişimleri ile hayata geçen proje Türkiye’nin eski Roma Büyükelçisi hemşehrimiz Hakkı Akil’in desteğiyle İtalya’ya taşınmıştı.

Çorumlu bayanların ürettiği geleneksel Kargı Bezi’nden oluşan kreasyon, Moda Tasarımcısı hemşehrimiz Ahmet Özceyhan tarafından 2012 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen defilede sunulmuştu.

2011 yılında açılan Kargı Bezi Dokumacılığı Kursu sonrasında, geleneksel ürünlerimizi yaşatmak ve tanıtmak amacıyla Roma Büyükelçiliği’nde bir defile ve sergi düzenlenmesine karar verildi. ÇOROME olarak adlandırılan bu proje kapsamında modacı Ahmet Özceyhan, kursiyerlerin dokuduğu Kargı Bezi kumaşlarından özel bir kreasyon hazırladı. Anadolu Sigorta’nın desteği ile 23 Mayıs 2012 tarihinde Roma Büyükelçilik rezidansında yabancı konuklar için özel bir defile düzenlendi. Sergilenen kreasyon büyük beğeni topladı.

BİR USTA BİN USTA PROJESİ HAKKINDA

Anadolu Sigorta’nın 2010 yılında hayata geçirdiği proje, dokuzuncu yılında da kaybolmaya yüz tutan meslekleri canlandırmaya, birbirinden yetenekli ustalar yetiştirmeye devam ediyor. 7 yılda 35 mesleki eğitim düzenleyen Anadolu Sigorta, 2011 yılında Çorum’da ‘Kargı Bezi Dokumacılığı’ kursu düzenlemişti.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Bir Usta Bin Usta Projesi kapsamında bugüne kadar 700’e yakın kişiye eğitim verildi. Kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı usta öğretici niteliğindeki kurs bitirme sertifikalarını alarak mezun oldu. Bu kurslar aracılığıyla bir yandan yerel mesleklerin kaybolması engellenirken diğer yandan da gençlere istihdam sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün teknik danışmanlığında yürütülen proje kapsamında her yıl 5 ilde, 3 ila 6 ay arasında değişen eğitim programlarıyla 5 mesleki kurs düzenlendi.

Proje ile 10 yıl boyunca 50 mesleğin ve toplam 1.000 usta adayının desteklenmesi hedefleniyor. Proje, hayata geçtiği günden beri yüzlerce kursiyere daha iyi imkanlar sağlanması amacıyla birçok fırsat sunuldu. Ayrıca 2011 yılında Türkiye İş Bankası ile mikro kredi konusunda yapılan çalışma ile ‘Bir Usta Bin Usta’ kursiyerlerine özel koşullu mikro kredi imkânı da sağlandı.