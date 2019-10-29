Kargı Panayırı’na mehteranlı açılış

Kargı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen asırlık ’Kargı Panayırı’ bu yılda mehteran takımının konseri ile başladı.



Belediye önünden yürüyüşe geçen mehteran takımına protokolde eşlik etti. Saat kulesi meydanında devam eden konseri, İlçe Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İl Genel Meclis Başkanı Osman Güney, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, resmi daire müdür ve amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık bir saat süren konserde Tosya Ahi Yaren mehteran takımının söylediği şarkılara vatandaşlarda eşlik etti. Kargı Panayırı bir hafta sürecek olan çeşitli etkinliklerin ardından 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan güreş müsabakalarıyla son bulacak.

(İHA)