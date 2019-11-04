Kargı Panayırı’nda konser coşkusu

Geleneksel Kargı Panayırı’nda konser düzenlendi. Çayır mevkiinde yapılan konserde sanatçılar Şeyda Karadeniz ve Resul Dindar sahne aldı.

Konseri Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Kargı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, Kargı İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Yunus Emre Yılmaz, Kargı İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Mustafa Topal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri , dernek başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar izledi. Konserde Şeyda Karadeniz ve Resul Dindar birbirinden güzel parçaları seslendirdiler. Konserin sonunda ise protokol üyeleri sanatçılara hediyeler verdiler. Konserde ayrıca Osmancık Uçuş Kulübü de gösteri yaptı.

(İbrahim Efe-Kargı)

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 19:08