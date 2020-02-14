Kargı yolunda heyelan

Çorum Kargı eski Boyabat yolunda heyelan oldu.

Saraycık, Köprübaşı, Sinanözü, Karacaoğlan, Yalmansaray, Hacıçayı, Yaylaculu köylerini Kargı’ya bağlayan eski Boyabat yolunda heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonucunda yollara büyük kaya parçaları döküldü.

Yamaçtan kopan kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşatırken, heyelan ile ilgili bir açıklama yapan Saraycık köyü muhtarı Şaban Çolak; “Sıklıkla heyelanların olduğu yol, köylüleri mağdur ediyor. Şu ana kadar büyüklü küçüklü onlarca heyelan meydana geldi, tek sevindirici şey can ve mal kaybının yaşanmaması ve böyle bir kaybın şimdiden önüne geçilmesi için de acil olarak yolların düzenlenmesi gerekiyor.” dedi