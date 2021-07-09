Kargı’nın meşhur lezzetine hayran kaldı

Çorum’un Kargı ilçesinin ülke genelinde meşhur olan Tulum Peyniri, İtalyanlar’ın da ilgisini çekti.

Slovfut Ortadoğu ve Balkanlar Sorumlusu İtalyan Michele Rumiz, Kargılı işletmeci Mustafa Döğen’in 1650 rakımlı Kargı Yaylası’nda kurduğu mandırada ürettiği tulum peynirini yerinde incelemek için Çorum’a geldi.

İtalyan Rumiz'e, yine ünlü Kars peynirlerine yön veren İlhan Koçulu, Metro marketleri yöneticisi Nilhan Aran, Amerika'da Öğretim Görevlisi Fatih Tatari ve Köy TV Yapımcısı Vural Yeşilyurt eşlik etti.

Kargı Tulum Peyniri’ni merak ederek yöreye gelen ve peyniri inceleyen İtalyan Rumiz; "Birçok ülkeye gittim, bu tat ve aromaya hiç bir yerde rastlamadım.” dedi.

Rumiz, meşhur Kargı Tulum Peyniri’ni İtalya’da tanıtmak üzere işletmeci Mustafa Döğen’i İtalya’ya davet etti.