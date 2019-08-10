Kurban Pazarı'da yoğunluk

Her yıl olduğu gibi bu yılda Kargı ilçesinde kurban pazarı yoğun ilgi gördü.

Kargı'da Kurban Pazarı Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlendi. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaş hayvanlar bin TL ile bin 500 TL , büyükbaş ise 6 bin ila 20 bin arasında alıcı buluyor. Pazarnda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar satılırken, çok çekişmeli pazarlıklar da yaşanıyor. Hayvan satıcıları fiyatların değişmediğini geçen yılla aynı olduğunu ve bunun bile ucuz olduğunu savunurken, alıcılar da fiyatların pahalı olduğundan dert yanıyor. (Kargı İbrahim Efe)