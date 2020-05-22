Sakıl-ı Şerif canlı olarak sergilendi

Kargı'da Kadir Gecesi'ne özel düzenlenen programda peygamber efendimizin Sakıl-ı Şerif"i sosyal medya üzerinden sergilendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde tüm camilerin kapatılmasının ardından Sakıl-ı Şerif, sosyal medya üzerinden sergilendi. Kargı Havadis facebook sayfasından canlı olarak yayınlanan Kadir Gecesi özel programına Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan, Kargı Mihrihatun Camii Müezzin Kayyım Yüksel Dikici, Aliefendi Camii İmamhatibi Mahmut Yakar ve din görevlileri katıldı.

(Kargı Havadis)

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 15:58