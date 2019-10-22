Tarlada verim düşük, fabrikada yüksek

Kargı'da çeltik hasadı tamamlandı.Bu yıl pirinç kilogram fiyatı geçen yıl ile aynı ama arada sadece bir fark var.Geçen yıl ile bu yıl arasında pirinç fiyatları değişmedi ama gübre ve ilacın zamlanması bu yılın hasadında çiftçinin yüzünü güldürmedi.

Çeltik hasadını yerinde inceleyen Kargı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ahmet Uğraşkan, " Tarlada verim düşük fabrikada ise yüksek " dedi.

Uğraşkan; "Bu yıl da Allah'ın izniyle kazasız belasız bir çeltik hasadının daha sonuna geldik.Çiftçilerimiz aylarca süren emeklerinin sonuna gelerek hasatlarını tamamladı ve ilçemizin meşhur pirinci sofralarda yerini aldı. Bu yıl pirincin kilogram fiyatı 5 TL ile 5.50 TL arası, çeltiğin kilogram fiyatı ise 3 TL - 3.50 TL arası değişiyor.Geçen yılın fiyatları ile bu yılın fiyatları aynı.Ancak geçen yıldan bu yıla gübre ve ilaca gelen zamdan dolayı çiftçi bu yıl emeğinin karşılığını alamadı. Bu yıl ayrıca tarlada verim düşük ama fabrikada ise randıman yüksek oldu.Tarlanın eksikliğini fabrika bir nevi kapattı." dedi. (İbrahim Efe)

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019, 10:34