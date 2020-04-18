TOKİ Konutları'nda karantina kaldırıldı

Çorum’un Kargı İlçesi’ne bağlı TOKİ-1 TOKİ-2 etap konutları korona virüs kapsamındaki karantina uygulamasına son verildi.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada; "Kargı İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 04.04.2020 tarihli ve 2020/04-3 nolu kararıyla 14 (on dört) gün süreyle karantina altına alınan İlimiz Kargı Bahçelievler Mahallesi TOKİ-1 ve TOKİ-2 etap konutları, 14 günlük karantina süresi dolmuş olup Toplum Sağlığı Merkezi personellerince yapılan sağlık kontrolleri neticesinde herhangi bir olumsuz durum olmadığının tespit edilmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 17.04.2020 tarihli ve 2020/04-9 nolu kararıyla 18.04.2020 tarihi saat 16.30 itibari ile karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.