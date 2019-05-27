Yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Kargı ilçesine bağlı Çobanlar köyünde bir evde çıkan yangın köy halkına korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Kargı ilçesine bağlı Çobanlar köyünde sabah saat 04.00 sıralarında Veyis Aydoğdu'ya ait evde çıkan yangın köy halkını korkuttu. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden ev sakinleri ve köy halkı itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kargı Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arasözlerin kısa sürede köye ulaşmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, başka evlere sıçraması önlendi.

Söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında evde maddi hasar oluştu. (Kargı- İbrahim Efe)