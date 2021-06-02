‘2 yıldır iletişim sorunu yaşıyoruz’

FATİH BATTAR

Çorum merkeze bağlı Kırkdilim Köyü’nde 2 yıldır iletişim sorunu yaşanıyor.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetini dile getiren Celal Ercan, söz konusu problem nedeniyle köyde aylardır telefon kullanılamadığını söyledi.

Köyde ne normal telefonunun ne de cep telefonunun çekmediğini dile getiren Ercan; “Köyde annem yaşıyor. Annem hasta. Ben sürekli köye gidip gelemiyorum. Annemden haber almam gerekiyor ama köyde 2 yıldır ne sabit telefon ne de cep telefonu çekiyor. Annemin iki bacağı protez olmasına rağmen köyde cep telefonu çeken yer arıyor. Bulursa iletişim kuruyoruz, bulamazsa kuramıyoruz. Daha önce Telekom yetkililerine defalarca dilekçe yazdık sorunumuzu ilettik ama 2 yıldır kise ilgilenmedi.” diyerek yetkililerin köyün iletişim sorununa çözüm bulmasının beklediklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021, 19:39