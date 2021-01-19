Bu ilçede vaka sayısı sıfırlandı

FATİH BATTAR

Çorum’un Laçin ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı. Müjdeli haberi ilçe kaymakamı Emine Karataş sosyal medya hesabından duyurdu.

Tüm Türkiye’de vaka sayıları düşüşe geçerken, Laçin’de Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan toplumsal farkındalık ile vaka ve temaslı sayısı sıfırlandı.

Laçin Kaymakamlığı, Laçin Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının başlattığı toplumsal farkındalığa Laçin halkının da duyarlılığı eklenince ilçede virüslü kimse kalmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü salgınını engellemek için 4 bin 600 nüfuslu ilçede yetkililer gerekli tedbirleri alırken halk da bu tedbirlere harfiyen uyuyor

Laçin’de dün itibariyle köy ve mahalleler dahil olmak üzere vaka ve temaslı kişi bulunmadığını belirten Karataş; “Bu başarıyı elde etmemizde katkısı olan başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize ve kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim Sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ederim.” ifadelerini kullandı.