Bu ilçede vaka sayısı tek hanelerde

FATİH BATTAR

Çorum’un Laçin ilçesi Koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin örnek ilçelerinden biri oldu.

Tüm Türkiye’de vaka sayıları artışa geçerken, Laçin’de Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan toplumsal farkındalık ile vaka sayıları 10’un altına düştü.

Laçin Kaymakamlığı, Laçin Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının başlattığı toplumsal farkındalığa Laçin halkının da duyarlılığı eklenince ilçede vaka sayısı tek haneli rakamlara düştü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü salgınını engellemek için 4 bin 600 nüfuslu ilçede yetkililer gerekli tedbirleri alırken halk da bu tedbirlere harfiyen uyuyor.

İlçe halkı maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına büyük önem verirken, Laçin Kaymakamlığı da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak virüsle mücadelede kendilerine destek veren tüm ilçe halkına teşekkür etti.

Edinilen bilgilere göre ilçede karantinada olan köy bulunmazken, Laçin Kaymakamlığı da vaka sayısının sıfırlanıncaya kadar ilçe halkı ile birlikte mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 19:10