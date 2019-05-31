Çamlıca’da cinayet

EROL TAŞKAN

Laçin'e bağlı Çamlıca Köyü’nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 83 yaşındaki H.K.'nin tüfekle vurduğu Osman Fındık (59) olay yerinde hayatını kaybetti.

Uzun zamandır aralarında arazi tartışması olduğu söylenen H.K. ve Osman Fındık, dün saat 15,00 sularında arazide tartıştı. Evine giderek silahını alan 83 yaşındaki H.K. traktörüyle tarlasını süren Osman Fındık'a ateş etti.

Silah sesini duyan Osman Fındık'ın eşi, kocasının cenazesiyle karşılaştı. Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan katil zanlısının yakalanması için arama çalışmalarının sürdürüyor.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman Fındık'ın cenazesini otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırdı.