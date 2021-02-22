FATİH BATTAR/M.BURAK YALÇIN

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum’a gelen ve Kırkdilim Tünelleri T2 Tüneli Işık Görme Törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; “Kırkdilim Tünelimizin ucunda görünen ışık, son derece anlamlıdır. Güçlü bir kalkınmaya ve her yönden daha parlak bir geleceğe giden yolda Çorum’un istikbalinin ne kadar aydınlık olduğunu ifade etmektedir. Projemizin tamamlanmasıyla ve daha nice adımlarla Çorum’u hak ettiği yaşam kalitesine kavuşturacağız.” dedi

Çorum’un ulaşım ve iletişim altyapısına 2003 yılından bu yana 5 milyar 274 milyon lira harcama yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, Kırkdilim Geçişi Projesinin Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum’un konumunu daha da güçlendirecek bir proje olduğunu söyledi.

2003 yılında sadece 59 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 5 kat artırıp, 356 kilometreye yükselttiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu; “Bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 406 kilometreye çıkardık. 2003-2020 yılları arasında; Samsun-Ankara Yolu, Kuzey Tetek Aksı, Çorum-Sungurlu ayrımı Alaca Çorum-Yozgat yolu, Alaca girişi, İskilip şehir geçişi, İskilip-Çankırı yolu ile birlikte Saraydüzü-Kargı yollarını bitirdik. Çorum’u bölünmüş yollarla, Samsun, Kırıkkale, Amasya, Yozgat ve Sinop illerine bağladık” diye konuştu.

Çorum’da bugün itibari ile 2 milyar 985 milyon proje bedeli olan 12 karayolu projesi bulunduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Bunlardan biri de elbette şu anda bulunduğumuz Kırkdilim Geçişi. Çorum-Laçin Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, Çorum'u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum için gerçekten çok önemli bir projedir. Laçin-Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının, geçmişten itibaren, heyelan, kaya düşmesi gibi nedenlerle işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşandığı bilinen bir gerçektir.” ifadelerini kullandı

- “KIRKDİLİM'DE SARP KAYALIKLAR İLE UÇURUM

ARASINDA GEÇEN SEYAHATLER ARTIK MAZİDE KALACAK”

8,6 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol olarak tasarlanan proje bünyesinde toplam uzunluğu 2x4.099 metre olan 3 adet tünel, 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet alt geçit bulunduğunu aktaran Bakan Karaismaioğlu, devamında şöyle konuştu:

“4099 metre çift tüpü düşünürsek, yaklaşık 8.2 kilometre tünel uzunluğundan bahsediyoruz. T1, T2 ve T3 tünelleri ile adını güzergâh üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler artık mazide kalacaktır. Bin 553 metre uzunluğundaki T3 tünelimizin kazı çalışmaları bitmiş ve nihai kaplama betonu işlerinde büyük aşama kaydedilmiştir. Sol tüpte nihai kaplama beton imalatı tamamlanmış, sağ tüpte 775 metre ilerleme sağlanmıştır. Bin 389 metre uzunluğundaki T1 tünelinde sol tüpte 563 metre, sağ tüpte 722 metre kazı desteklemede ilerleme kaydedilmiştir.”

- “AKARYAKIT VE ZAMANDAN BÜYÜK TASARRUF EDİLECEK”

Bakan Karaismailoğlu, bin 157 metre uzunluğundaki T2 tünelinde kazı çalışmalarını bitirdiklerini ve Sol tüpte nihai kaplama imalatına başlanacağını kaydetti. Proje bittiğinde mevcut güzergahta seyahat eden vatandaşların ve sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanacağını belirten Karaismailoğlu, devamında şunları söyledi:

“Projenin tamamlanması ile birlikte fiziki ve geometrik standartlar yükselecek, yol kolayca aşılabilecek, akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf edilecektir. Kırkdilim Tünelimizin ucunda görünen ışık, son derece anlamlıdır. Güçlü bir kalkınmaya ve her yönden daha parlak bir geleceğe giden yolda Çorum’un istikbalinin ne kadar aydınlık olduğunu ifade etmektedir. Projemizin tamamlanmasıyla ve daha nice adımlarla Çorum’u hak ettiği yaşam kalitesine kavuşturacağız.”

Ulaşım ağına yönelik önemli yatırımlar yapıldığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılında başlattığımız kara yolu hamlesi ile özellikle kara yolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Kara yollarımızı yeni bir çağa taşıdık. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyolu, Kuzey Marmara otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli ulaşım projelerini başarıyla tamamladık. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle geleceğe hazırladık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık." şeklinde konuştu.

Bölünmüş yol yapımına ağırlık verdikleri gibi tek yolların fiziki ve geometrik standartlarını da iyileştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, 14 bin 100 kilometre üzerinde tek yol çalışmasının tamamlandığını belirtti.

"Bin 714 km olan otoyol ağımızı, 3 bin 523 kilometreye yükselttik. Yol vermeyen dağları tünellerle aşarak insanımızın güvenliğini tahsis ettik." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "2003 yılında 83 adet tünelimiz varken, bugün bu sayıyı 435 adede yükselttik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 590 kilometreye çıkardık. Bugün halkımız, Anadolu'yu boylu boyunca kuşatan modern kara yollarımız sayesinde güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebiliyor. Hızlı ve tasarruflu bir şekilde gideceği yere ulaşıyor. Ve bizler artık büyük bir rahatlıkla, göğsümüzü gere gere söyleyebiliyoruz ki, Türkiye bugün, katettiğimiz mesafe sayesinde, dünyanın en önemli ticaret koridorları üzerinde hakimiyet kurmuş bir lojistik süper güçtür. "

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 17:04