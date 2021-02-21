‘Evlerde ve camide çatlaklar oluştu’

MURAT ÇETİN

Tünel çalışmalarının devam ettiği Kırkdilim Köyü’nde, köy sakinlerini patlamalardan dolmayı evlerinde çatlaklar oluştuğunu bildirdi.

Uzun süredir tedirginliklerinin ve endişelerinin devam ettiğini belirten köy sakinleri, konuyu CİMER’e yazarak, mağduriyetlerini bildirdi.

Babası Muzaffer Solak adına konuyu kaleme alan Ülkü Menşure Solak yazışmasında, “Çorum Merkez İlçe’ye bağlı Kırkdilim Köyü’nde uzun süredir yol çalışması yapılmaktadır. Son günlerde gece de süren çalışmalar sırasında dinamit patlatılmaktadır. Evimiz bu patlamalar sebebiyle yarıldı. Köydeki evler ciddi zarar gördü. Köy halkı olarak tedirginiz. Zararın tespiti ve giderilmesini arz ederiz.” dedi.

İlgili şikayet üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı konuyu incelenmek üzere Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Söz konusu adrese gelerek inceleme yapıldığının açıklandığı cevapta, ilgili adresin çalışma sahasına 550 metre mesafede olduğu, yol yapım çalışmalarının belirlenen şartlara uygun yapıldığı, patlamalarda titreme ve hava şokunun düzenli olarak ölçülerek kayıt altına alındığı, şu ana kadar şartname limitlerinin dışında kalan ve civara zarar verecek değer tespit edilmediği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, söz konusu evin yerinde incelendiği, evin toprak zemin üzerine temelsiz yapıldığı, taşıyıcı sistemin olmamasından dolayı, binadan gelen yüklerin temelsiz zeminde oturmalara neden olduğu belirtilerek, “Evdeki olumsuz durumların kurumumuz çalışmalarından kaynaklanmayıp, evin yapı tekniğinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.” denildi.

Yıllardır duran evlerinin bu zamana kadar herhangi bir hasar yaşamadığını belirten Muzaffer Solak, tüm yaşanan hasarların yol ve tünel inşaatı zamanında yaşandığına dikkat çekerek, verilen cevabın kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

Öte yandan köy camisinin de duvarlarında ciddi çatlaklar oluştuğunu belirten köy sakinleri, yaşadıkları sorunların çözümü beklediklerini ifade etti.