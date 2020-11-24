Kaymakam Karataş’dan Laçin halkına teşekkür

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, Laçin’de Koronavirüs kurallarına uyan Laçin halkına teşekkür etti.

Kaymakam Karataş’dan Laçin halkına teşekkür

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, Laçin’de Koronavirüs kurallarına uyan Laçin halkına teşekkür etti.

Karataş yaptığı açıklamada; “Sevgili Laçinliler, özellikle hava sıcaklık değerlerinin düşmesiyle tüm dünya genelinde ve ülkemizde etkisini günden güne artıran Covid-19 salgını siz kıymetli vatandaşlarımızın tedbirlere karşı hassasiyetinizden  dolayı ilçemiz genelinde pozitif vaka sayısında gözle görülür şekilde düşme eğiliminde bir grafik çizmektedir. Siz değerli Laçinliler; maske, mesafe ve temizlik hususlarında kurallara uyarak bu zorlu süreçte duyarlı davrandığınız için teşekkür eder, salgınla mücadelede alınan tüm tedbirlere aynı hassasiyetle uymanızı rica ederim.” ifadelerini kullandı.

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