Kaymakam Karataş’dan Laçin halkına teşekkür

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, Laçin’de Koronavirüs kurallarına uyan Laçin halkına teşekkür etti.

Karataş yaptığı açıklamada; “Sevgili Laçinliler, özellikle hava sıcaklık değerlerinin düşmesiyle tüm dünya genelinde ve ülkemizde etkisini günden güne artıran Covid-19 salgını siz kıymetli vatandaşlarımızın tedbirlere karşı hassasiyetinizden dolayı ilçemiz genelinde pozitif vaka sayısında gözle görülür şekilde düşme eğiliminde bir grafik çizmektedir. Siz değerli Laçinliler; maske, mesafe ve temizlik hususlarında kurallara uyarak bu zorlu süreçte duyarlı davrandığınız için teşekkür eder, salgınla mücadelede alınan tüm tedbirlere aynı hassasiyetle uymanızı rica ederim.” ifadelerini kullandı.