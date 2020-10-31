Kaymakam Yeşil Göl'de incelemelerde bulundu

Laçin Kaymakamı Emine Karataş Yeşil Göl’ün turizme kazandırılması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) sunulan ‘Yeşil Göl’ başlıklı proje, OKA tarafından onaylanarak 28 Nisan’da 1 milyon 270 bin TL bedelle ihale edilmişti.

Laçin Kaymakamlığı tarafından projesi ve ihalesi yapılan yeşilgöl proje çalışmalarını Kaymakamı Emine Karataş yerinde inceledi.

Kaymakam Karataş, “Projede nihai aşamaya geçilmiştir ,en kısa sürede tamamlanıp kıymetli vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır” dedi.