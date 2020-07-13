Kırkdilim yolu Eylül’de yeniden açılıyor

FATİH BATTAR

Kırdilim’de ilk tünelde ışığın görünmesine ilişkin düzenlenen törende bir konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Nisan ayında trafiğe kapatılan Kırkdilim’in Eylül ayında yeniden trafiğe açılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Dev tünellerin yapımı dolayısıyla Kırkdilim-Laçin kara yolu Nisan ayında 15 Ekim’e kadar trafiğe kapatılmıştı. İlk tünelde sona gelinmesinin ardından düzenlenen törende konuşan Kaya, yolun Eylül ayında yeniden açılacağını açıkladı.

Şu anda Kırkdilim’de normal trafik servis yolundan sağlanırken, ağır tonajlı ve uzunluğu 10 metre ve daha fazla olan araçlar ise Çorum-Merzifon-Osmancık güzergâhını kullanıyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 17:01