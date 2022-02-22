Kırkdilim’de çalışmalar Nisan’da başlayacak

FATİH BATTAR

Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü, Kırkdilim’de müteahhit firmanın çalışmaları durduğuna ilişkin kamuoyunda çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Kırkdilim’de çalışmaların müteahhit firma ile yapılan sözleşme gereği 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında çalışılmayan dönem olarak belirlendiğini ve bu yüzden çalışmaların devam etmediğini açıkladı.

1 Nisan’da yeninden çalışmalarına başlayacağını kaydeden Karayolları Bölge Müdürlüğü, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Çorum - Laçin İl Yolu Kırkdilim Geçişi ve Kırkdilim tünellerinin yapım işi Taşyapı İnşaat bünyesinde devam etmektedir. Şuana kadar Kırkdilim Tünellerinde; T3 tünelinde (1153 m) kazı destek ve nihai beton imalatları tamamlanmış, T2 tünelinde (1157 m) kazı destek imalatları tamamlanmış, nihai kaplama betonu imalatları %60 seviyesine gelmiştir. T1 tünelinde (1389 m) ise kazı destek imalatları %95 seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca T1 tünel girişinde büyük heyelan meydana gelmiş olup, geoteknik projelerin hazırlanması ve sondaj çalışmaları zaman aldığından bu kısımdaki çalışmalar durdurulmuştur. Çorum - Laçin İl Yolu Kırkdilim Geçişi ve Kırkdilim Tünellerinin yapım işi kapsamında bugüne kadar 515.000.000 TL’lik imalat tamamlanmıştır. İşin sözleşmesine göre 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arası çalışılmayan dönem olarak belirlenmiş olup, şu anda çalışılmayan dönemde bulunulmaktadır. Nisan ayı itibariyle çalışma sezonu başlayacağından bu tarihten sonra yüklenici firma gerekli hazırlıklarını tamamlayarak işbaşı yapacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 18:45