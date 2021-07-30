‘Kırkdilim’de çalışmalarımız hızla devam ediyor’

FATİH BATTAR

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Kırkdilim ile ilgili açıklamalarda bulunan Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında 4 bin 99 metre uzunluğunda 3 çift tüp tünel yapılacağını anlatan Silov, "Bu tünellerden T3 tüneli kazı destek olarak yüzde 100'ü tamamlandı. Beton imalatları da yüzde 90 seviyesine geldi. T2 tünelinde kazı çalışmaları yüzde 100 tamamlandı, beton imalatları yüzde 20 seviyesindedir. T1 tünelinde ise kazı çalışmaları yüzde 80'e ulaşmıştır." dedi.

T1 tüneli çıkışında yaşanan heyelana ilişkin bir açıklama yapan Silov; "Şev desteklemesi yapıldığı halde heyelan oluştu. Şu anda hem genel müdürlüğümüz hem bölge müdürlüğümüz çalışma yapıyor. Daha sonra belki sondaj çalışması yapılacak. Orada hareketi önceden gördüğümüz için tedbir almıştık, çok şükür sıkıntı olmadan orayı çözeceğiz inşallah. Heyelan, tüneldeki çalışmaları etkilemeyecek." şeklinde konuştu.

Silov konuşmasının devamında Çorum’da yapımı devam eden yol çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021, 19:01