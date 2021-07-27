Kırkdilim’de heyelan ıslahı çalışması yapılacak

FATİH BATTAR

Geçtiğimiz günlerde Kırkdilim’de T1 tünelinin çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede sondaj ve projelendirme çalışması yapılacak.

Heyelanın ardından Ankara’dan Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası bölgede oluşabilecek heyelanları önlemek için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre daha önce de sık sık heyelanın yaşandığı bölgede projelendirme ve sondaj çalışmaları tamamlandıktan sonra heyelan ıslahı çalışmalarına başlanılacağı öğrenildi.

KIRKDİLİM’DE SON DURUM

Tünellerde çalışmalar hızla devam ederken, Karayolları’ndan aldığımız bilgilere Kırkdilim’de şu anki son durum ise şu şekilde;

“Proje kapsamında, T1 tüneli; sol tüpte 915 m, sağ tüpte 1.159 m kazı desteklemede ilerleme sağlandı. T2 tüneli; sol ve sağ tüpte (2x1.157 m) kazı destekleme çalışmaları tamamlanmış olup sol tüpte nihai kaplama imalatında 440 m ilerleme sağlandı. T3 tüneli; sol ve sağ tüpte (2x1.553m) kazı destekleme çalışmaları ile sol tüpte (1.578,26 m) nihai beton kaplama imalatı tamamlanmış olup sağ tüpte nihai beton kaplama imalatında 1.420 m ilerleme sağlandı. T1, T2 ve T3 tünellerinde kazı destekleme ve nihai beton kaplama imalatlarında çalışmalar devam etmekte. Ayrıca, toprak işlerinde Km: 25+400 - 25+900 arası eksen solunda yer alan yarmada kazı çalışması devam etmekte.”

NE OLMUŞTU?

Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan Kırkdilim geçidinde T1 tünelinin çıkışında 16 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde heyelan meydana gelmişti. Heyelan tehlikesi daha önce fark edildiği ve önlem alındığı için herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yamaçtan kopan kaya ve toprak servis yoluna dökülmüştü. Heyelanın ardından Ankara’dan Karayolları Müdürlüğü’nden gelen ekipler yerinde inceleme yapmış, ekipler heyelanın olduğu bölgede yaptığı incelemenin ardından bir rapor oluşturmuştu. Daha önce de sık sık heyelanın yaşandığı bölgede ekiplerin önceden önlem alması nedeniyle oluşabilecek bir facia ucuz atlatılmıştı.