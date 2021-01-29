Kırkdilim’de ikinci tünel Şubat’ta tamamlanacak

FATİH BATTAR

2021 yılı ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Kırkdilim’de devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, Kırkdilim Tünelleri'nde T2 tünelinin şubat ayı ortalarında tamamlanması planlandığını söyledi.

Zeminden kaynaklanan problem nedeniyle biraz geçikme olduğunu ifade eden Silov; “T2 tünelinde yaklaşık 30 metrelik bir alan kaldı ancak zeminle ilgili sorun çıktı. Burada 'umbrella' adı verilen özel bir sistem uygulanacak. Bu sistem için ihtiyaç duyulan parçaların talebi yapıldı. Bu nedenle bir gecikme oldu. Şubat ayı ortalarında hem gidiş hem de dönüş olarak T2 tünelleri tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 670 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Daha önce 2020 yılı temmuz ve eylül aylarında düzenlenen ışık görme törenleriyle birbirine bağlanan 1389 metre uzunluğundaki T1 ve 1553 metre uzunluğundaki T3 tünellerinin ardından, 1149 metre uzunluğundaki T2 tünelindeki çalışmalarda da sona gelindi. Toplam uzunluğu 8 kilometreyi aşan Kırkdilim Tünelleri'nin yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.