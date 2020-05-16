Laçin'in yeni geçim kaynağı çilek olacak

Laçin Kaymakamı Emine Karataş öncülüğünde Laçin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Laçin İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ilçede tarımla uğraşan çiftçilere yönelik çilek projesi yapılacak.

Dodurga ve İskilip'in ardından Laçin'de de çilek üretimi için çalışmalar hız verdi. İlçe Kaymakamı Emine Karataş, ilçenin çeltik üretiminin yanı sıra çilek üretiminden de gelir kazanması için kolları sıvadı. Karataş, çiftçilere yönelik hazırlanan çilek projesi tesislerini gezerek, incelemelerde bulundu. İlçede uygun iklim koşullarına sahip olan çilek üretimi ile tarımsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 17:07