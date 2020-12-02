Laçin’de 2 bin adet armut fidanı dağıtıldı

FATİH BATTAR

Laçin’in Kuyumcu köyünde üreticilere 2 bin adet armut fidanı dağıtıldı.

Çorum’da kirazı ve Kızılca Armudu ile meşhur olan Kuyumcu köyünde Laçin Kaymkamalığı ve Laçin İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile üretcilere 2000 adet armut fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Köyde 2017 yılında da Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde armut fidan dağıtımı gerçekleştirilmişti.

Bugün de Laçin Kaymakamı Emine Karataş önderliğinde Kuyumcu köyünde amut yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere armut fidanı dağıtıldı.

Kaymakam Karataş; “Kuyumcu Köyü Çorum’da kirazı ve Kızılca Armudu ile meşhur olan bir köyümüz. Ayrıca meyvecilik konusunda potansiyeli olan bir yer. Daha önce 2017 yılında da bu köyümüzde armut fidan dağıtımı yapılmış ve üreticilerimize organik tarım konusunda da çalışmalarda bulunulması için eğitimler düzenlenmiş. Bugün de Laçin Kaymakamlığı ve Laçin İlçe Tarım Müdürlüğü olarak 2000 adet daha üreticilerimize armut fidanı dağıtacağız. Kuyumcu köyünü inşallah Türkiye’de armudu ile meşhur olan bir köy yapacağız. Üreticilerimize şimdiden bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. dedi.