Laçin’de güzel şeyler oluyor

EROL TAŞKAN

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı’nın çağrısı üzerine harekete geçerek başarılı bir proje hazırlayan Laçin Belediyesi, 89 bin 250 dolarlık hibe hakkının ilk etabını geçti.

Japon heyetin ön incelemesinden sonra hibe desteği kesinleşecek.

Çok sayıda belediyenin proje sunduğu hibe programına, 6. sıradan giren Laçin Belediyesi, ilçeye Kadınlar Mesleki Eğitim Merkezi yapacak.

Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı Kapsamında başvurduklarını, Türkiye çapında başvuru yapan 1000’ e yakın proje içerisinde 20 projenin kabul edildiğini, ön değerlendirilmesi kabul edilen projeler arasında 6. sırada yer aldıklarını belirtti.

Projenin amacının; İlçedeki kadınların mesleki eğitimlerini geliştirmek, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak, kadınların kooperatifleşmesini sağlayarak ürünlerini kolayca pazarlayabileceği ortam hazırlamak olduğunu aktaran Belediye Başkanı İdris Görükmez, iki dönümlük alana kurulacak merkezin, ilçe kadınları açısından büyük bir kazanım olacağına inandıklarını vurguladı.

Laçin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün ortak olduğu projede yiyecek içecek atölyesi, el sanatları atölyesi, giyim atölyesi, tarım ve hayvancılık atölyesinin yer alacağını aktaran Görükmez, projeye katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, Japonya Büyükelçilik heyetinin Laçin’e gelerek ön incelemede bulunacağını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 19:47