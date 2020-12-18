Saklı Cennet tamamlanmadan büyülüyor

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Laçin’de çevre düzenlenmesi tamamlanmak üzere olan Yeşil Göl’ü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan, sahip olduğu doğa manzarası ve güzelliği ile saklı cennet olarak tabir edilen yeşil gölün turizme kazandırılması için çalışmalarda sona gelindi.

Proje kapsamında restoran, kafeterya, yöresel ürün satış yerleri, halı saha ve basketbol sahası, çocuk oyun parkı ve iskele tamamlanırken, otopark, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yollarının tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Vali Mustafa Çiftçi de beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Laçin Kaymakamı Emine Karataş, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile birlikte Yeşil Göl’de yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA)'na sunulan "Yeşil Göl" başlıklı proje, OKA tarafından onaylanarak 28 Nisan'da 1 milyon 270 bin TL bedelle ihale edilmişti. Proje bütçesinin 605 bin tutarındaki bölümü OKA, kalan kısmı ise Çorum İl Özel İdaresi tarafından finanse ediyor.

Sözleşme imzalanmasının ardından projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarda sona gelindi.

Sahip olduğu manzara ve eşsiz güzelliğiyle adeta saklı bir cenneti andıran Yeşil Göl, doğal şelalesi, doğa sporlarının ve kamp faaliyetlerinin yapılabileceği bir alan olacak.

Yeşil Göl’ün turizme kazandırılmasıyla birlikte hem bölge halkına hem ilçeye ekonomik yönden kazançta sağlaması ve Çorum ve şehir dışından binlerce insanı ağırlaması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020, 19:32