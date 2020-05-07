Saklı cennetin ihalesi yapıldı

Çorum’un Laçin ilçesinde doğal güzellikleri, eşsiz manzarasıyla büyüleyen Yeşil Göl, 1 milyon 270 bin TL bedelle ihale edildi.

2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA)’na sunulan ‘Yeşil Göl’, OKA tarafından onaylanarak ihalesi KDV hariç 1 milyon 270 bin TL bedelle ihale edildi. Yüklenici firma ile sözleşme imzalandıktan sonra 1 ay içerisinde yapım işlerine başlanılması planlanan Yeşil Göl’ün proje bütçesinin 605 bin TL’sini OKA, kalan kısmı ise Çorum İl Özel İdaresi karşılayacak.

Proje kapsamında bölgede doğa turizminin ve istihdamın canlandırılması amacıyla, Laçin ilçesi sınırlarında Köse Dağında orman içerisinde yer alan doğa harikası Yeşil Göl Mesire Alanında restoran, kafeterya, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları yapılması planlanıyor.

Projenin tamamlanması ile birlikte Yeşil Göl Mesire alanının, orman içerisinde ve göl kenarında yer alan, yakınlarında doğal şelalesi bulunan, doğa sporlarının ve kamp faaliyetlerinin yapılabileceği tek mesire yeri olarak bölgede cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Yeşilgöl olarak bilinen ilçeye yakın mesafedeki dağın eteğinde yüksek bir noktadaki bu gölün, eşsiz manzarası, bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle adeta saklı cennet olarak nitelendirilen bu doğa harikasının, hayata geçirilen bu proje ile biran önce turizme kazandırılması Çorum için önemli bir gelir kaynağı olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2020, 16:05