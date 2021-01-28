Türkiye’nin en genç kaymakamı Çorum’dan ayrılıyor

FATİH BATTAR

Çorum’un Laçin ilçesinde görev yapan Türkiye’nin en genç kadın kaymakamı Emine Karataş görevinden ayrılıyor.

Aksaray’ın Eskil ilçesinde 4 ay süreyle Kaymakamlık yaptıktan sonra Çorum’un Laçin ilçesine tayini çıkan Karataş, yaklaşık 15 aydır görev yapıyordu.

Türkiye’nin en genç kadın ünvanına sahip olan Karataş, Ankara’daki kaymakamlık kursuna katılmak üzere ilçedeki görev süresinin dolmasıyla birlikte görevinden yakın zamanda ayrılacak.

İlçede görev yaptığı sürece başarılı çalışmalara imza atan genç kaymakam, koronavirüsle mücadelede örnek çalışmaya imza atarak ilçede vaka sayılarını sıfırlamıştı.

Genç kaymakam ilçeden ayrılamadan önce Vali Mustafa Çiftçi’ye de veda ziyaretinde bulundu.

Çorum’da 15 ay boyunca hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten Karataş, ilçeden ayrılmanın da hüznünü yaşadığını söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi de genç kaymakama Çorum’da yaptığı görev süresince başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

KAYMAKAM EMİNE KARATAŞ KİMDİR?

Emine Karataş; 1995 Yozgat doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Yozgat’ta tamamladı. 2016 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Karataş, 2018 yılında yapılan kaymakam adaylığı sınavında başarılı olarak 107. Dönem Kaymakam Adayı oldu. Yozgat Valiliğinde İl Merkez stajını tamamladıktan sonra Sakarya/Söğütlü ve Erzincan /Refahiye İlçelerinde Kaymakam Refikliği yaptı. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve 8514 Sayılı yazısı ile Aksaray/Eskil İlçesinde Kaymakamlığa vekaleten görevlendirilen Karataş, 10.06.2019 tarihinde ilçedeki görevine başladı. Daha sonra da Çorum'un Laçin İlçesine kaymakam olarak atanan Kaymakam Emine Karataş, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 14:30