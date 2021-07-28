Valilik'ten Kırkdilim açıklaması

FATİH BATTAR

Valilik basın biriminden yapılan açıklamada, Kırkdilim tünel çalışmasında yaşanan heyelan ile ilgili bilgi verildi.

Yapılan açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü ve 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gerekli incelemeleri yaparak, sorunun çözümüne yönelik sürecin devam ettiği kaydedildi.

Bölgede ilk tünel çalışmasının 1967’de başlayıp 1974’de tamamlandığının ifade edildiği açıklamada, bölgede yapılan çalışmaların tarihçesine ışık tutuldu.

‘BUGÜNE KADAR 309 MİLYON LİRA HARCANDI’

Proje bedeli 800.000.000 TL olan bu işte, 309.302.258 TL’lik iş yapıldığı, % 41,2 parasal ilerleme gerçekleştiği belirtilen açıklamada, T1 tünelinde kazı destek çalışmalarının ve T2 ve T3 tünellerinde de nihai beton kaplama imalatının 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesinin planlandığı dile getirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı; “Çorum – Osmancık Hattının Laçin - Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının, geçmişten itibaren, işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşanmıştır. Örneğin; yapımına 1967 yılında başlanıp 1974 yılında açılan Kırkdilim Tüneli 1975 yılında meydana gelen heyelan sebebiyle kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun akabinde, tünel imalatı sırasında servis yolu olarak imal edilen yol ile ulaşım sağlanmaya başlanmıştır. Zaman içerisinde düşük geometrik (yatay ve düşey) standartlar ve yüksek eğimler sebebiyle, tırmanma şeridi ilave edilmiş ve mevcutta kullanılan 3 şeritli yol ile ulaşımın devamlılığı sağlanmıştır. Ancak, süreç içerisinde yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi başlıkları altında toplanabilecek bu sorunlar, mevcut yolun güvenliği için yeni çözümlemeler yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve buna istinaden bu kesime yönelik tünelli güzergahı kapsayan ihaleye çıkılmıştır.

Çorum - Laçin İl Yolu Heyelanlı Kesim de (Kırkdilim Geçişi Km: 17+738 – 26+353,18) yol yapım çalışmalarına Taşyapı A.Ş. taahhüdünde 370.801.009 TL sözleşme bedeli ile 02.02.2018 tarihinde işe başlanılmıştır. İhale bünyesinde toplam uzunluğu 2x4.099 m 3 adet tünel ( T1ort: 1.389 m, T2 ort: 1.157 m, T3 ort: 1.553 m), 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet alt geçit (9,00x6,00, 12,00x6,00) bulunmaktadır.

Kırkdilim yerleşkesi, Çorum merkezinin kuzeyinde, merkeze yaklaşık 21 km uzaklıkta bulunmaktadır. Çorum - Laçin İl Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, bu hattın (K.K.No 19-81) tek dağlık kısmını oluşturmaktadır. Sinop – Çorum - Yozgat hattında bulunan söz konusu geçiş, kuzey-güney aksın bir parçası olması sebebiyle önem arzetmektedir. Proje kapsamında T1, T2 ve T3 tünelleri yer almaktadır. Mevcut 10,22 Km olan 10 dak. süreli yol, projenin tamamlanması ile toplam 8,62 Km’ye inecek, tahmini süre 5 dak.’ya düşecektir. Projenin tamamlanması ile birlikte fiziki ve geometrik standartlar yükselecek olup ayrıca mesafenin kısalması ekonomik olarak fayda sağlanacaktır.

Proje kapsamında, T1 tüneli; sol tüpte 915 m, sağ tüpte 1.159 m kazı desteklemede ilerleme sağlanmıştır. T2 tüneli; sol ve sağ tüpte (2x1.157 m) kazı destekleme çalışmaları tamamlanmış olup sol tüpte nihai kaplama imalatında 440 m ilerleme sağlanmıştır. T3 tüneli; sol ve sağ tüpte (2x1.553 m) kazı destekleme çalışmaları ile sol tüpte (1.578,26 m) nihai beton kaplama imalatı tamamlanmış olup sağ tüpte nihai beton kaplama imalatında 1.420 m ilerleme sağlanmıştır. T1, T2 ve T3 tünellerinde kazı destekleme ve nihai beton kaplama imalatlarında çalışmalar devam etmektedir. Km: 19+997 - 20+743 arası eksen solundaki kesimde yer alan yarma şevlerinde 14.07.2021 tarihinde toprak kayması meydana gelmiştir. Konuya ilişkin 16.07.2021 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılmış olup çözüme yönelik süreç devam etmektedir. Proje bedeli 800.000.000 TL olan bu işimizde 309.302.258 TL iş yapılarak % 41,2 parasal ilerleme gerçekleşmiş olup 2021 yılı sonuna kadar T1 Tünelinde kazı destek imalatları, T2 ve T3 Tünellerinde de nihai beton kaplama imalatının bitirilmesi planlanmaktadır.”

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 19:16