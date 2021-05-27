Valilik’ten Kırkdilim açıklaması

Çorum Valiliği, Kırkdilim’e yol yapım ve tünel inşaatının pandemi ve tam kapanma nedeniyle geçici süre durduğunu açıkladı.

Çalışmaların Haziran ayının ilk haftaları itibariyle yeniden başlayacağı belirtildi.

Kırkdilim’de yapılan çalışmaların ne zaman başlayacağı yönünde çıkan haberler üzerine yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yapımı Taşyapı İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş. taahhüdü altında devam eden Çorum-Laçin İl Yolu Heyelanlı Kesim Kırkdilim Geçişi Km 17+738-26+353,18 arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Tünel ve Üstyapı (Bsk) İşleri kapsamında 2020 yılı dönemi süresince Ramazan, Kurban Bayramı ve resmi tatiller de dahil olmak üzere çalışmalar tam kapasite, kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Bu sene Ramazan Bayramı öncesinde pandemiyle mücadele kapsamında 26.04.2021 tarihinde açıklanan tam kapanma genelgesi kapsamında çalışan personelin bayramı memleketlerinde geçirmeleri hususu düşünülerek 28.04.2021 tarihinde şantiye üretimlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğu, Haziran ayının ilk haftalarında ise şantiye üretimine tekrar başlanılmasının planlandığı, Taşyapı İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş tarafından bildirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 19:24