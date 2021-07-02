Yeni Laçin kaymakamı göreve başladı

FATİH BATTAR

Laçin Kaymakam Vekili İbrahim Coşkunaslan’ın ilçeden ayrılmasının ardından yeni kaymakam görevine başladı. İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile Laçin Kaymakam Vekilliği’ne Pınar Uz atandı.

PINAR UZ KİMDİR?

1990 Ankara doğumlu olan Kaymakamımız Pınar UZ, İlk ve Ortaöğretimini Ankara’da Lisans eğitimini Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. 2018 yılında içişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık Sınavını kazanarak 107. Dönem Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Muğla Valiliğinde İl Merkez stajına başlayan Uz, Tokat / Turhal ve İstanbul /Çatalca İlçelerinde Kaymakam Refiki olarak, Denizli /Güney ve Isparta /Gelendost, Isparta/ Aksu İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 4 ay süren kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak 30.06.2021 tarihinde İlçede göreve başladı.