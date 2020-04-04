Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada Çorum Mecitözü ilçesine bağlı Bekişler köyünün de karantinaya alındığını açıkladı. Bekişler köyü ile birlikte Çorum'da karantinaya alınan köy sayısı 6'ya yükseldi.
Bir köy daha karantinaya alındı!
Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada Çorum Mecitözü ilçesine bağlı Bekişler köyünün de karantinaya alındığını açıkladı.
Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada Çorum Mecitözü ilçesine bağlı Bekişler köyünün de karantinaya alındığını açıkladı. Bekişler köyü ile birlikte Çorum'da karantinaya alınan köy sayısı 6'ya yükseldi.
YORUM EKLE