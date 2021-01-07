Çorum'da karantinada olan köy sayısı 5'e yükseldi

FATİH BATTAR

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Kalecik köyü artan vakalar nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile izolasyon tedbirleri kapsamında Kalecik köyü filyasyon,denetim,anonslar ve diğer tüm uyarılara rağmen vaka sayılarındaki artış nedeniyle 10 gün karantiya alındığı duyuruldu.

Karantina altına alınan yerleşim yerlerine giriş-çıkışlar kolluk kuvvetlerince sağlanırken, karantina süresince evlerden birbirlerine geçiş yasaklandı.

Köye sadece acil ihtiyaçlar karşılanması suretiyle evlerinden dışarı çıkabilmelerine izin verilirken, karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanacak.

Çorum'da Kalecik ile birlikte karantinada olan köy sayısı 5'e yükselmiş oldu. Merkeze bağlı Atçalı ve Gökköy, Sungurlu Kemallı köyü ve Osmancık Doğan köyleri karantinaları devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 11:06